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Dünya

Hindistan'dan nükleer kapasiteye sahip füze denemesi BHUBANESHWAR (A.A)

26 Eylül 2011 15:00

-Hindistan'dan nükleer kapasiteye sahip füze denemesi BHUBANESHWAR (A.A) - 26.09.2011 - Hindistan'ın, caydırıcı gücününün geliştirilmesi çerçevesinde nükleer kapasiteye sahip kısa menzilli füze denemesini başarıyla tamamladığı bildirildi. Deneme merkezi direktörü, karadan karaya Prithvi-II füzesinin, bugün doğudaki Orissa eyaletinden fırlatıldığı ve Bengal körfezindeki hedefini vurduğunu, denemenin başarıyla tamamlandığını belirtti. 9 metre uzunluğunda, 150 ila 350 kilometre menzile sahip olan Prithvi-II bir ton ağırlığındaki patlayıcıyı taşıyabiliyor.

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