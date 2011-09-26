-Hindistan'dan nükleer kapasiteye sahip füze denemesi BHUBANESHWAR (A.A) - 26.09.2011 - Hindistan'ın, caydırıcı gücününün geliştirilmesi çerçevesinde nükleer kapasiteye sahip kısa menzilli füze denemesini başarıyla tamamladığı bildirildi. Deneme merkezi direktörü, karadan karaya Prithvi-II füzesinin, bugün doğudaki Orissa eyaletinden fırlatıldığı ve Bengal körfezindeki hedefini vurduğunu, denemenin başarıyla tamamlandığını belirtti. 9 metre uzunluğunda, 150 ila 350 kilometre menzile sahip olan Prithvi-II bir ton ağırlığındaki patlayıcıyı taşıyabiliyor.