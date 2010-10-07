-HİNDİSTAN'DAN MÜHENDİS GETİRMEYİ DÜŞÜNDÜK İZMİR (A.A) - 07.10.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, havacılık ve savunma sanayisinde Türkiye'nin yaşadığı hızlı gelişmenin yetişmiş iş gücü ihtiyacını ortaya çıkardığını söyledi. Bakan Gönül, İzmir programı kapsamında Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı Ahmet Eroğlu Eğitim Tesisi'nin açılış törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada havacılık sektöründe yaşanan gelişmeye dikkati çeken Bakan Gönül, savunma sanayi ve havacılık ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanması ve ihracat hedefleri göz önüne alındığında, savunma sanayisinin büyük bir kalifiye iş gücü ihtiyacının ortaya çıktığını dile getirdi. Bakan Gönül, bu okulda eğitim alacak çocukların ara kademe insan gücü ihtiyacı karşılanmasına önemli katkısının bulunacağını ifade etti. Türkiye'de sivil havacılık alanında da sektörün monopolden kurtarılmasıyla özel havacılığın büyük hızla gelişim gösterdiğini ifade eden Gönül, havacılık alanında TUSAŞ'ın sorumluluk taşıdığı proje değerinin 10 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Bakan Gönül, ''Havacılıkta bu hızlı gelişme karşısında teknik eleman sıkıntısı fevkalade öne çıkmış, bir ara Hindistan'dan mühendis getirelim diye konuşmuştuk'' diye konuştu. Üniversitelerin üretime insan yetiştirme görevinin ülke kalkınması için büyük öneminin bulunduğunu dile getirdi. Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar, Türkiye'nin havacılıkta çok önemli bir gelişme yaşadığını, bunun yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını otaya çıkardığını söyledi. Bayar, İzmir'in bu konuda hızlı adımlar atarak başarılı sonuçlar kaydetmeye başladığını da ifade etti. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, Ege Üniversitesi'nin dünyanın en iyi 500 üniversitesi sıralamasına Türkiye'den giren 9 üniversite içinde yer aldığını, kriterlerin belirlendiği 5 kategoriden üçünde ilk üçte yer aldığını,YÖK'ün son değerlendirmelere göre de Türkiye'de en çok yayın yapan bilimsel aktivite gösteren 5 üniversiteden biri olarak gösterildiklerini kaydetti. Ege Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Semih Güneş, Türkiye'de sivil havacılıkta yaşanan gelişmeler nedeniyle yetişmiş eleman ihtiyacının ortaya çıktığını, okulun bu alanda önemli bir eksiği dolduracağını ifade etti. Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol da Gaziemir'in havacılık yatırımlarında bir merkez olmaya doğru gittiğini, tüm girişimcileri ilçede yatırım yapmaya çağırdıklarını, yasaları sonuna kadar yatırımcı lehine yorumlayarak destekte bulunacaklarını kaydetti. Açılışa yaşamını yitiren hayırsever Ahmet Eroğlu'nun eşi Makbule Eroğlu ile çocukları da katıldı. Toplam 4 milyon dolara mal olan okulda eğitimin 30 öğrenciyle başlayacağı, daha sonra 400 öğrenciye kadar çıkacağı belirtildi. Okul için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın iki uçak hibe ettiği bildirildi. İzmir Valisi Cahit Kıraç da İzmir'de eğitim veren 8 üniversiteye gelecek dönemde yenilerinin eklenebileceğini, bir üniversiteler kenti olarak yetişmiş eleman konusunda taleplere yanıt verebildiklerini kaydetti. Vali Kıraç, İzmir'de yürütülen kümelenme çalışmaları hakkında bilgi vererek bir dünya kenti olma yolunda ilerlediklerini belirtti. Bakan Gönül, Rektör Prof. Dr Yılmaz, Vali Kıraç ve diğer yetkililerle birlikte açtığı okulda incelemelerde bulundu ve ilk derse katıldı.