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BBC Türkçe

Hindistan’dan dışkı atan uçaklara ceza

Hindistan'da evlerin üzerinde dışkı haznelerini boşalttığı tespit edilen uçaklara para cezası kesilecek. Belirlenen ceza tutarı ise yaklaşık 50 bin rupi.

21 Aralık 2016 19:42

Hindistan'da yerleşim yerlerinin üzerinden uçarken tuvaletlerindeki dışkıları bırakan uçaklara 50 bin Hint rupisi (yaklaşık 2,500 TL) ceza kesilecek.

Yerel mahkemenin kararı, uçakların Delhi kentindeki yerleşim yerleri üzerinde dışkı bırakmasına karşı başlatılan imza kampanyasının ardından geldi.

Uçakta koku saçmamak için

Hindistan'da insanlar son yıllarda artan bir şekilde üzerlerine gökyüzünden insan dışkısı düşmesinden şikayet ediyorlardı.

Uçakların dışkı tankları normalde özel bir bölmede saklanıyor ve uçaklar yere indikten sonra boşaltılıyor.

Ancak uluslararası havacılık yetkilileri bazen bu bölmelerin havada sızıntı yapabildiğini kabul ediyor.

Hindistan'daki mahkeme, havacılık düzenleyicilerinden uçakların iniş, kalkış ve yerleşim yerleri üzerinden uçuşları sırasında dışkı boşaltmamaları konusunda teminat istedi.

Ülkedeki çevre mahkemesi olan Ulusal Yeşil Mahkeme, havalimanı yetkililerinin uçaklara sürpriz baskınlar yaparak dışkı haznelerinin havada boşaltılıp boşaltılmadığının denetlenmesini talep etti.

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