Hindistan’dan dışkı atan uçaklara ceza

Hindistan'da yerleşim yerlerinin üzerinden uçarken tuvaletlerindeki dışkıları bırakan uçaklara 50 bin Hint rupisi (yaklaşık 2,500 TL) ceza kesilecek.

Yerel mahkemenin kararı, uçakların Delhi kentindeki yerleşim yerleri üzerinde dışkı bırakmasına karşı başlatılan imza kampanyasının ardından geldi.

Hindistan'da insanlar son yıllarda artan bir şekilde üzerlerine gökyüzünden insan dışkısı düşmesinden şikayet ediyorlardı.

Uçakların dışkı tankları normalde özel bir bölmede saklanıyor ve uçaklar yere indikten sonra boşaltılıyor.

Ancak uluslararası havacılık yetkilileri bazen bu bölmelerin havada sızıntı yapabildiğini kabul ediyor.

Hindistan'daki mahkeme, havacılık düzenleyicilerinden uçakların iniş, kalkış ve yerleşim yerleri üzerinden uçuşları sırasında dışkı boşaltmamaları konusunda teminat istedi.

Ülkedeki çevre mahkemesi olan Ulusal Yeşil Mahkeme, havalimanı yetkililerinin uçaklara sürpriz baskınlar yaparak dışkı haznelerinin havada boşaltılıp boşaltılmadığının denetlenmesini talep etti.