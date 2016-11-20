Hindistan'daki tren kazasında bilanço ağırlaşıyor

Hindistan’ın Kanpur kenti yakınlarında bir tren raydan çıktı. En az 96 kişinin hayatını kaybettiği kazada 200’den fazla insan yaralandı.Patna-Indore-Ekspresi'nin yaptığı kaza ülkenin kuzeyindeki Pukhrayan kasabası yakınlarında yerel saatle sabaha karşı 3'te meydana geldi. Trenin 14 vagonunun raydan çıktığı belirtiliyor. İlk belirlemelere göre en az 96 kişinin hayatını kaybettiği kazada 200'den fazla insan yaralandı. Yaralılardan 75'inin durumunun ağır olduğu ve ölü sayısının artabileceği tahmin ediliyor.

Kurtarma çalışmalarının güçlükle yapılabildiğini belirten Hindistan Demiryolları Sözcüsü Anil Saksena "Vagonlarda yaşayanlar olabilir. Onlara ulaşmak için önce metal plakaları kesmek zorundayız” diye konuştu. Özellikle bir vagonun büyük hasar gördüğünü belirten sözcü kaza sırasında bu vagonda 100 ila 150 kişi olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

Kaza yapan Patna-Indore-Ekspresi treni 1400 kilometrelik bir güzergaha sahip. Kazanın 27 saat süren yolculuğun ortalarına denk geldiği belirtiliyor. 23 vagonlu trende kaza sırasında yaklaşık 2 bin 500 yolcu bulunduğu belirtiliyor. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor ancak bozuk rayların trenin raydan çıkmasına sebebiyet verdiği üzerinde duruluyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi bir taziye mesajı yayınlayarak yakınlarını kaybedenlere ve ağır yaralılara maddi yardımda bulunulacağını söyledi.

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dpa / EC, MK