Hindistan'daki toplu tecavüze gitarlı tepki

Hindistan'da 6 kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 23 yaşındaki genç kadın için 600 gitarist, John Lennon'ın "Imagine" parçasını çaldı.

Yeni Delhi'de 16 Aralık'ta bindiği otobüste 6 kişinin tecavüzüne uğrayan ve ağır yaralanan genç kadın, tedavi için götürüldüğü Singapur'da hayatını kaybetmişti.

Düğün hazırlıkları yaptığı öğrenilen ve ismi açıklanmayan tıp öğrencisi genç kadın, ülkesinde ve uluslararası kamuoyunda "India's Daughter" (Hindistan'ın Kızı) ismiyle anılıyor.