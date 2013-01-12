T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hindistan'daki toplu tecavüze gitarlı tepki

Delhi'de otobüste 6 kişinin tecavüzüne uğrayan genç kadın için 600 gitarist 'Imagine'yi çaldı

12 Ocak 2013 23:53

Hindistan'da  6 kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 23 yaşındaki genç kadın için  600 gitarist,  John Lennon'ın "Imagine" parçasını çaldı.

Yeni Delhi'de 16 Aralık'ta bindiği otobüste 6 kişinin tecavüzüne uğrayan ve ağır yaralanan genç kadın, tedavi için götürüldüğü Singapur'da hayatını kaybetmişti.

Düğün hazırlıkları yaptığı öğrenilen ve ismi açıklanmayan tıp öğrencisi genç kadın, ülkesinde ve uluslararası kamuoyunda "India's Daughter" (Hindistan'ın Kızı) ismiyle anılıyor.

ETİKETLER

hindistandelhitecavüz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24