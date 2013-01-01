Hindistan'daki tecavüzcülere hadım cezası

Hindistan’da meydana gelen ve tüm dünyada tepki çeken tecavüz olayında faillere hadım cezası verilmesi gündeme geldi.

Hindistan'da 23 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin altı erkeğin tecavüzüne uğramasının ardından hayatını kaybetmesine tepkiler artıyor. Medyada yer alan haberlere göre hükümetteki Hindistan Ulusal Kongre Partisi tecavüzcülerin ilaçla hadım edilmesini de içeren bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. "Economic Times" gazetesinin parti çevrelerinden edindiği bilgilere dayandırdığı haberine göre, üzerinde çalışılan yasa tasarısı tecavüzcülere daha ağır cezalar içeriyor.

Yeni Delhi kentinde meydana gelen olayda altı kişinin cinayetten yargılanacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü iddianamenin hazırlanması ve ardından mahkemenin ilk duruşma tarihini belirlemesi bekleniyor.

'Asıldıklarını görmek istiyoruz'

Muhalefetteki Hindistan Halk Partisi de Pazartesi günü bir açıklama yaparak davanın hızlı bir biçimde sonuçlandırılmasını ve tecavüzcülere idam cezası verilmesini istedi. Ölen kadının erkek kardeşi "Indian Express" gazetesine verdiği demeçte "Suçluların asıldıklarını görmek istiyoruz ve bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

16 Aralık tarihinde gerçekleşen olayda üniversite öğrencisi bir otobüsün içinde erkeklerin tecavüzüne uğramış, demir çubuklarla işkence edilerek hareket halindeki otobüsün camından çıplak halde atılmıştı. Genç kadın kaldırıldığı hastanede cumartesi günü hayatını kaybetmişti.