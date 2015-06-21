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Dünya

Hindistan'daki içki skandalında ölü sayısı 94'e yükseldi

Sahte içki tüketen 150 kişi bulunduğu bildirilirken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişeleniyor

21 Haziran 2015 14:57

Hindistan'ın Mumbai kentinde yaşanan sahte içki skandalında ölü sayısı artarak 94’e ulaştı. Hindistan yerel medyasında dün yer alan haberlerde ölü sayısı 53 olarak açıklanmış sayının yükselmesinden korkulduğu yerel yetkililer tarafından aktarılmıştı. 

Ülkenin ticaret başkenti kabul edilen Mumbai'da sahte içkiden etkilenen 45 kişinin daha hastanede tedavisi sürüyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sahte içkilerden tüketen toplam 150 kişinin bulunduğu bildirilirken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe duyuyor.

Mumbai’ın kenar mahallelerinden birinde yaşanan olayla ilgili polis 5 kişiyi tutukladı.

Hindistan'da etkisini artırmak amacıyla içine tarım ilacı ve kimyasal maddeler karıştırılan sahte içkiler, çok sayıda kişinin ölümüne yol açıyor. 2011 yılında Batı Bengal eyaletinde 140 kişi yaşamını yitirmişti.

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