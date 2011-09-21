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Dünya

Hindistan'daki depremde ölü sayısı 91'e çıktı MANGAN (A.A) 

21 Eylül 2011 12:51

-Hindistan'daki depremde ölü sayısı 91'e çıktı MANGAN (A.A) - 21.09.2011 - Hindistan'da pazar gecesi meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 91'e çıktı.  Yetkililer, depremin yol açtığı toprak kaymasında, ülkenin kuzeydoğusundaki bir hidroelektrik santralinde çalışanların toprak altında kaldığını, 12 kişinin öldüğünü belirtti. Hindistan'ın depremin vurduğu Sikkim eyaletinin kuzeyinde bulunan Saffo kasabasında, Teesta Nehrindeki santralde en az 40 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Helikopter destekli askerlerin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye yöneldiği kaydedildi. Depremde son olarak 79 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

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