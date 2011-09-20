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Dünya

Hindistan'daki depremde ölü sayısı 67'ye yükseldi GUVAHATİ (A.A)

20 Eylül 2011 13:49

-Hindistan'daki depremde ölü sayısı 67'ye yükseldi GUVAHATİ (A.A) - 20.09.2011 - Hindistan'ın kuzeydoğusunda Nepal sınırı yakınında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi. Merkez üssü Nepal sınırındaki seyrek nüfuslu Sıkkım bölgesi olan depremin ardından, toprak kayması, yağmur ve sisin kurtarma çalışmalarını engellediği bildirildi. Öte yandan, askeri kurtarma helikopterlerinin hava koşullarının el verdiği zamanlarda depremden kurtarılanları küçük gruplar halinde Mangan kentine taşıdığı belirtildi. Şiddetli yağmurlardan kaynaklanan toprak kaymalarının yolları kapaması nedeniyle yüzlerce arama-kurtarma çalışanının günlerdir deprem bölgesine ulaşamadığı da kaydedildi.

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