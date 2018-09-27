Hindistan'da zina artık suç değil

Hindistan Yüksek Mahkemesi zinanın suç olmadığına hükmetti. Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin zinayı yasaklayan yasayı kaldırma kararını kadınlara ve erkeklere ayrımcılık yapıldığını söyleyen bir kişinin başvurusu üzerine aldığı bildirildi.

Yasada, "evli bir kadınla kocasının izni olmadan ilişkiye giren" erkekler zina suçu işlemiş sayılıyordu. Sömürgecilik döneminden kalma yasa gereği evli bir kadınla cinsel ilişkiye giren erkeklere beş yıla kadar hapis ya da para cezası veriliyordu. Yasaya göre kadınlar ne zina nedeniyle şikayette bulunabiliyor ne de kendileri zinadan sorumlu tutulabiliyordu.

Yüksek Mahkeme'nin beş yargıcının oybirliğiyle aldığı kararın açıklandığı metinde, "Zinayı ceza gerektirecek bir suç olarak değerlendirmek geriye doğru bir adımdır" denildi. Yüksek Mahkeme yargıcı D. Y. Chandrachud yasanın "kadının sahip olduğu cinsel özerkliğe aykırı olduğunu" belirtilerek, "kadınların eşinin isteğine boyun eğmesini" öngördüğünü söyledi. Kararda yasanın kadınları haysiyet ve bireysel seçimden yoksun bıraktığına ve eşlerine kadınları bir "eşya" gibi kullanma ruhsatı verdiğine dikkat çekildi.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme yine bu ay 1861 yılından bu yana yürürlükte olan ve eşcinsel ilişkiyi yasaklayan sömürge döneminden kalma tartışmalı bir yasayı iptal etmiş, karar LGBTİ toplumunda büyük sevinç yaratmıştı.

AFP/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe