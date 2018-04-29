Hindistan'da Yüksek Mahkeme'nin gündemi 'Boş ol'

Hindistan Yüksek Mahkemesi, erkeklerin üç kez "Boş ol" diyerek eşlerini boşayabilmesi uygulamasıyla ilgili şikâyetleri görüşmeye başladı.

Mahkeme, "Talak" adı verilen bu uygulamanın İslam'daki yerini inceleyecek.

Hindistan, dünyada erkeklerin "Boş ol" diyerek karılarını boşayabildiği az sayıdaki ülkeden biri.

Pakistan ve Bangladeş gibi birçok İslam ülkesinde talak yasak.

Hindistan'daki bazı sivil toplum örgütleri, "ayrımcı" olarak niteledikleri uygulamayla ilgili olarak, Hindistan yasalarının ve Kuran'ın erkeklere böyle bir hak vermediğini savunuyor.

Mahkemelerin dini konulara müdahalesine karşı çıkan İslami kuruluşlar ise "Talak"ın İslamiyet'te yeri olduğunu ve bunun tartışma konusu yapılamayacağını söylüyor.

Başbakan Narenda Modi liderliğindeki hükümet "Boş ol" uygulamasına yönelik incelemeye destek veriyor.

Yüksek Mahkeme'de bunun için beş farklı dine mensup yargıçların katıldığı bir heyet oluşturuldu.

Kurul bazı Müslüman kadın dernekleri ve insan hakları kuruluşlarının şikayet dilekçelerini karara bağlayacak.

Uygulamayı savunun gruplara, dosyalarını hazırlayabilmesi için 3 gün süre tanındı. Yüksek mahkemedeki oturumların 19 Mayıs'ta sona ermesi, kararın da birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Hindistan'da yaklaşık 155 milyon Müslüman yaşıyor.

Ülkenin en büyük dini azınlığın Müslümanların evlilik ve boşanmalarında şeriat kuralları geçerli.

1937'de yürürlüğe giren bir yasayla devlet Müslümanlar arasındaki kişisel meselelere müdahale edemiyor.