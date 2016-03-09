Hindistan'da yine tecavüz dehşeti

Hindistan'da tecavüz edildikten sonra yakılan 15 yaşındaki kızın başkent Yeni Delhi'de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Safdarjung Hastanesi'nden yapılan açıklamada, küçük kızın vücudunun yüzde 95'inin yanmış olduğu belirtildi.

Emniyet yetkilileri de olayın 20 yaşındaki zanlısının ise yakalandığını duyurdu. Zanlıya tecavüz, cinayete teşebbüs ve küçük yaştaki kıza taciz suçlamalarının yöneltildiği belirtildi. Polis, zanlının küçük kızın ailesi ile yaşadığı eve zorla girdiğini ve saldırıyı orada gerçekleştirdiğini belirtti. Olayın Yeni Delhi yakınlarında bir köyde meydana geldiği açıklandı.

Zanlı suçlamaları reddetti

Polisin verdiği bilgilere göre, zanlı Pazartesi günü uzun zamandır takip ettiği kıza evinin teras katında tecavüz etti ve daha sonra vücuduna kerosin dökerek yaktı.

Ailenin de alevler içinde kalan küçük kızın çığlıkları ile uyandığı ve çocuklarını hastaneye götürdüğü belirtildi. Zanlı ise polise verdiği ifadede kızın kendini yaktığını ve kendisinin de onu kurtarmaya çalıştığını öne sürdü.

Hindastan'da tecavüz olayları

Hindistan tecavüz haberleri ile daha önce de gündeme gelmişti. Yeni Delhi'de 2012 yılında bir genç kızın toplu tecavüze uğradıktan sonra öldürülmesi uluslararası kamuoyunun da tepkisine yol açmıştı. Bu olayın ardından Hindistan'da cinsel suçlarla ilgili yasal düzenlemeler sertleştirilmişti.