Hindistan'da yangın: 18 ölü

Hindistan'ın doğusundaki Kalküta'da bir binada çıkan yangında 18 kişi yaşamını yitirdi.
İtfaiye yetkilileri, yangının, 6 katlı binanın elektrik sisteminde meydana gelen kısa devre nedeniyle çıktığını açıkladı.
Yangında yaralanan ve durumu ağır olan 8 kişinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.
Alevlerin ortaya çıkardığı zehirli gazın söndürme ve kurtarma çalışmalarını aksattığı ancak yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
Çoğunlukla plastik malzemelerin satıldığı dükkanların bulunduğu binanın ruhsatsız olduğu bildirildi.