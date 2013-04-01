Hindistan'da ucuz ilaçların hukuk zaferi

Hindistan Yüksek Mahkemesi, İsviçreli ilaç firması Novartis'in açtığı patent davasında şirket aleyhine karar aldı.

Karar Hindistan'da hacmi 26 milyar doları bulan ve dünya çapında milyonlarca yoksul insana ucuz ilaç sağlayan jenerik ilaç endüstrisi için bir zafer anlamına geliyor.

Novartis, kansere karşı Glivec adlı ilacın geliştirilmiş bir türünün patent koruması altına alınmasını talep ediyordu.

Firma davayı, Hintli yetkililerin, ilacın yeni sürümünün, önceki sürümünden çok az farklı olduğu gerekçesiyle patent vermeyi reddetme kararının geri çevrilmesi amacıyla açmıştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, sağlık alanında çalışan dernekler, Novartis'in bu davayı kazanmasının dünya çapında "tehlikeli bir emsal" yaratacağını savunuyordu.

Hindistan patent yetkilileri, şirketin daha önceki başvurusunu, bazı firmaların, var olan ilaçlarda küçük değişiklikler yaparak patent alma çabalarının önüne geçmek için reddetmişti.

Batılı ilaç şirketleriyse, Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin Novartis aleyhine karar vermesi durumunda, bunun şirketlerin araştırma-geliştirme yatırımlarını kötü etkileyeceğini belirtiyordu.