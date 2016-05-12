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Dünya

Hindistan'da Donald Trump'a destek ayini düzenlendi

Donald Trump, Müslümanların ABD’ye girişinin yasaklanmasını istemişti

12 Mayıs 2016 17:52

Hindistan’da bir grup Hindu, ABD’de başkan adaylarından Cumhuriyetçi Donald Trump’a destek ayini düzenledi.

Hindu Sena adlı sağcı grup, “İslami teröre karşı insanlığın umudu olduğu için” Trump’ı desteklediğini söylüyor.

10 kadar grup üyesi Yeni Delhi’deki bir parkta düzenledikleri ayinde ateş yakıp dualar etti, “Trump’ı destekliyoruz” dövizi astı.

Kampanyası sırasında Müslümanların ABD’ye girişinin yasaklanmasını isteyen Donald Trump, bu açıklamasıyla ülke içinde ve dışında büyük tepkiyle karşılaşmıştı.

Trump ayrıca, “teröristlerin ailelerinin de öldürülmesi ve IŞİD’in bitirilmesi ve petrollerine el konulması için Suriye’nin işgal edilmesi gerektiğini” söylemişti.

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