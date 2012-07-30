Hindistan'da tren yangını: 47 ölü

Hindistan'da bir tren vagonunda çıkan yangında 47 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın güneyinde yolcu treninin vagonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 47 kişi öldü.
Bölge yetkilisi B. Sridha, tren hareket halindeyken vagonlardan birinde yangın çıktığını istasyondaki bir görevlinin fark etmesi sonucu trenin durdurulduğunu söyledi.
Srindha, söndürülen yangında ilk belirlemelere göre 47 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını ifade ederek, arama kurtarma çalışmaları sürdüğünden ölü sayısının artabileceğini kaydetti.
Olayın, Andra Pradeş eyaletinin Haydarabad kentinin yaklaşık 500 kilometre güneyinde Nellore'de meydana geldiği, yangının kısa devreden çıktığının sanıldığı belirtildi.