T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hindistan'da tren yangını: 47 ölü

Hindistan'ın güneyinde yolcu treninin vagonunda çıkan yangında 47 kişi hayatını kaybetti

30 Temmuz 2012 12:22

Hindistan'da bir tren vagonunda çıkan yangında 47 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın güneyinde yolcu treninin vagonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 47 kişi öldü.

Bölge yetkilisi B. Sridha, tren hareket halindeyken vagonlardan birinde yangın çıktığını istasyondaki bir görevlinin fark etmesi sonucu trenin durdurulduğunu söyledi.

Srindha, söndürülen yangında ilk belirlemelere göre 47 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını ifade ederek, arama kurtarma çalışmaları sürdüğünden ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

Olayın, Andra Pradeş eyaletinin Haydarabad kentinin yaklaşık 500 kilometre güneyinde Nellore'de meydana geldiği, yangının kısa devreden çıktığının sanıldığı belirtildi.

ETİKETLER

Hindistantrenyangınyaralıöldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24