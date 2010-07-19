-HİNDİSTAN'DA TREN KAZASI: 35 ÖLÜ YENİ DELHİ (A.A) - 19.07.2010 - Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre en az 35 kişi hayatını kaybetti. Batı Bengal eyaleti Sainthia ilçesi Sulh Yargıcı Saumitra Monah, kazanını Saintiha ilçesindeki bir tren istasyonuna gelen bir yolcu treninin istasyonda bekleyen diğer bir yolcu trenine çarpması sonucu meydana geldiğini söyledi. Tren yolunda çalışan bir polis memuru, kazada ölen 35 kişiye ait cesedin hastaneye kaldırıldığını ve halen trende mahsur durumda kalmış yolcuların bulunduğunu bildirdi.