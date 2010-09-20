-HİNDİSTAN'DA TREN KAZASI: 13 ÖLÜ BHOPAL (A.A) - 20.09.2010 - Hindistan'da bir yolcu treninin, yük treniyle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Madyha Pradeş eyaletinin Bhopal kentine yaklaşık 260 kilometre uzaklıktaki Badarwas istasyonu yakınında bu sabah erken saatlerde meydana gelen kazada, şehirlerarası yolcu treni, yük treniyle çarpıştı. Demiryolları yetkilisi Dhanshyam Singh, ''Şu ana kadar 13 kişinin cesedini çıkardık. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı'' dedi. Singh, iki trenin nasıl aynı rayda olduğunu belirlemek için soruşturma açıldığını söyledi.