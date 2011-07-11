-HİNDİSTAN'DA TREN KAZALARI: 69 ÖLÜ LUCKNOW (A.A) - 11.07.2011 - Hindistan'da dün meydana gelen ve 2'si İsveçli 69 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı tren kazalarının ardından kurtarma ekipleri özel eğitimli köpeklerle enkazlarda ceset ve olası kurtulanları aramayı sürdürüyor. Kuzeydeki Uttar Pradeş eyaletinde dün bir ekspres trenin raydan çıkmasıyla meydana gelen korkunç kazanın ardından, kuzeydoğudaki Assam eyaletinde de ayrılıkçıların yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu bir başka yolcu treni raydan çıktı. Vagonların birbirlerinin üstüne yığıldığı ilk kazada ölü sayısının 69'a yükseldiğini belirten yetkililer, Uttar Pradeş'in başkenti Lucknow'ın 150 km güneyinde meydana gelen kazada 4'ü ağır yaklaşık 100 kişinin yaralandığını kaydettiler. Bu kazadan bir süre sonra Assam eyaletinde Guvahati-Puri ekspres treni, isyancıların raylara yerleştirdiği bombanın patlaması yüzünden raydan çıktı. 20'si ağır en az 100 kişi yaralandı. Polis, ayrılıkçı bir aşiret grubu olan Bodoland Ulusal Demokratik Cephesi adlı örgütten kuşkulanıldığını belirtti. Uttars Pradeş'te perşembe günü de bir tren ile düğün alayını taşıyan otobüsün kontrolsüz hemzemin geçitte çarpışması sonucu 38 kişi ölmüştü. Her gün ortalama 18,5 milyon insanın kullandığı demiryolları, Hindistan'ın başlıca uzak mesafe ulaşım aracı olarak kalmaya devam ediyor ve her yıl yüzlerce kişinin öldüğü 300 kadar demiryolu kazası meydana geliyor.