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Dünya

Hindistan'da tren kalabalığa daldı: En az 50 ölü

Kalabalığın Dusshera festivali kutlamalarını tren rayları üzerinde izlediği belirtildi

19 Ekim 2018 22:13

Pencap eyaletinde Amritsar yakınlarında yerel bir festivale katılan kişilerin arasına dalan bir tren en az 50 kişinin ölümüne neden oldu.

200'den fazla yaralı olduğu tahmin ediliyor.

Kalabalığın Dusshera festivali kutlamalarını tren rayları üzerinde izlediği belirtildi.

Görgü tanıkları festival sırasında patlayan havai fişekler nedeniyle yaklaşmakta olan trenin sesinin duyulmadığını söylediler.

BBC'ye konuşan bölge polisi, ölü sayısının artabileceğini bildirdi.

Pencap eyaleti Başbakanı Amarinder Singh olayı "çok trajik" olarak tanımladı ve yerel yetkililerin olay yerine gönderildiğini duyurdu.

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