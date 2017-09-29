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BBC Türkçe

Hindistan'da tren istasyonu çıkışında izdiham: 22 ölü!

Kazada 30 kişi de yaralandı

29 Eylül 2017 15:49

Hindistan'ın finans merkezi Mumbai'de bir tren istasyonu çıkışında yaşanan izdihamda en az 22 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

İzdihamın, Elphinstone İstasyonu'nun çıkışındaki geçitte meydana geldiği belirtiliyor.

İstasyon sözcüsü Anil Saxena gazetecilere yaptığı açıklamada, izdihamın aşırı yağıştan korunmaya çalışan yolcuların geçitten aynı anda ayrılmak istemeleri üzerine meydana geldiğini söyledi.

Saxena, olayla ilgili inceleme başlatılacağını da söyledi.

Yaralıların yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldığı ve üst düzey demiryolu yetkililerinin olay yerinde olduğu belirtiliyor.

BBC'nin kentteki muhabiri Yogita Limaye, milyonlarca kişinin kullandığı ulaşım altyapısının eski ve yetersiz olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söylüyor.

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