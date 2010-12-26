-HİNDİSTAN'DA TRAFİK KAZASI: 34 ÖLÜ LUCKNOW (A.A) - 26.12.2010 - Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde, bir otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu 34 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Eyalet polis yetkilisi D.Y.S. Chauhan, Badaun kenti yakınlarında bir cenazeden dönen kişileri taşıyan otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu 34 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını belirtti. Otobüs sürücüsünün ölenler arasında bulunduğunu ifade eden Chauhan, minibüs şoförünün, aracın kontrolünü kaybettiğini ve otobüsle çarpıştığını söyledi. Polis verilerine göre, Hindistan'da aşırı hız, kötü yol şartları, aşırı yükleme gibi sebeplerle her yıl 110 binden fazla insan trafik kazalarında hayatını kaybediyor.