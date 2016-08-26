Hindistan’da trafik kazalarına karşı ineklere fosforlu bant

Hindistan’da kutsal kabul edilen ineklerin trafik kazasına kurban gitmemesi amacıyla fosforlu bant uygulamasına geçildi. Buna göre, trafikte inekler fosforlu bant sayesinde fark edilip, kazalar önlenmiş olacak.

Ajanimo’nun haberine göre, geceleri trafikte araçlar tarafından fark edilemeyen ineklerin birçok trafik kazasında canını yitirmesi ve kazaya karışan araçlardaki insanların da hayatlarını tehlikeye atması Hindistan’da yetkilileri harekete geçirdi. Son zamanlarda bu sebeplerle yaşanan kazaların sayısındaki artış yetkililerin sorunun çözümü için basit ama ilginç bir yöntem geliştirmesine neden oldu.

İneklerin boynuzlarına bağlanan fosforlu bantlar sayesinde geceleri araçlar tarafından fark edilerek bu uygulamanın kazaların azalmasına yarayacağı tahmin ediliyor.