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Dünya

Hindistan'da toplu tecavüz kurbanına polis sorusu: En çok hangisinden zevk aldın?

Hindistan'ın Kerala eyaletinde toplu tecavüze uğrayan bir kadın, yaşadıklarını anlattı

05 Kasım 2016 02:39

Hindistan'da toplu tecavüz kurbanı bir kadın polisin küçük düşürücü sorgusuyla şikayetini geri çekmeye zorlandı. Kadın, kamuya açık yerlere götürüp tecavüzün detaylarını anlatmasını isteyen polisin kendisine "Tecavüzcülerinden hangisinden en çok zevk aldın?" diye sorduğunu anlattı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Hindistan'ın Kerala eyaletinde toplu tecavüze uğrayan bir kadın, hem yaşadıklarını hem de tecavüzcüleri ve polisten aldığı tehditleri düzenlediği bir basın toplantısında anlattı.

"Eşimin arkadaşı olduklarını söyleyen dört erkek, iki yıl önce evimize gelip bana eşimin bir kaza geçirdiğini, hastanede olduğunu söylediler. Onlarla gittim ve tecavüze uğradım" diyen kadının anlattığına göre, tecavüzcüleri, yaşadıklarını birilerine anlatması hâlinde tecavüz görüntülerini yayınlamakla ve polise giderse çocuklarını öldürmekle tehdit etti.

Yaşadıklarını birkaç ay sonra anlattığı eşinin, kendisini polise gitmeye ikna ettiğini söyleyen kadın, "Polis beni günlerce bekletti. Bana küçük düşürücü sorular sordu. Bir keresinde bana, tecavüzcülerinden hangisinin bana en çok zevk verdiğini sordular" dedi.

"Polisin sorularına yanıt vermek benim için ruhsal bir tecavüzdü. Belki de kanıtımın olmadığını bildikleri için bana psikolojik işkence yaptılar. Polislerin tehditleri ve beni küçük düşüren davranışları katlanılamaz bir hâl almıştı" diyen tecavüz kurbanı kadını, şu ifadeleri kullandı: "Polisler bana hakim karşısında okumam için bir mektup verip şikayetimi geri çekmem için zorladı. Bana, üzerlerinde ne yazdığını bilmediğim kağıtlar imzalattılar."

Şikayetini geri çekmesine rağmen tacizlerin bitmediğini söyleyen kadın, hâlâ tehdit almaya devam ettiğini belirtti. Öte yandan tecavüzle suçlanan kişilerden biri, Hindistan Komünist Partisi'nin belediye meclisi üyesi P.N. Jayanthan. Jayanthan, kadının, kendisine verdiği borcu ödemesini istediği için yalan söylediğini iddia ediyor.
 

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