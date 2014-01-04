Hindistan'da toplu tecavüz kurbanı için adalet arayışı



Hindistan'ın Kalküta kentinde bir grup erkeğin tecavüzüne uğradığı belirtilen ve daha sonra vücudu yakılan 16 yaşındaki kız çocuğunun ailesi, adaletin yerini bulması için sonuna kadar mücadele etmeye kararlı olduklarını açıkladı.

Kız çocuğu babasının yaptığı açıklamada, "Son nefesimi verinceye kadar, hayattaki tek amacım kızım için adalet sağlamak olacak." dedi. Tecavüz kurbanının annesi de, kızının kendisine "bana bunları yapanların mutlaka asılmasını sağlayın" dediğini anlattı.

Söz konusu toplu tecavüzle ilgili olarak toplam 8 kişi tutuklandı.

Polisin olayı ele alma biçimi, olayı protesto edenler arasında büyük öfke yarattı. Genç kıza topluca tecavüz ettikleri belirtilen kişilere karşı sert önlem alınması isteniyor. Toplu tecavüz olayı, söz konusu kız çocuğunun intihar etmediğinin ve tecavüzü gerçekleştiren erkeklerin yakınlarınca ateşe verilip yakıldığının bildirilmesiyle ortaya çıktı.

Hindistan televizyonunun, kız çocuğunun anne babasıyla, polis arasında, cenaze işlemleri konusunda çıkan tartışmayı yayınlamasıyla, olay daha da büyüdü. Aile, polisi, olayı örtbas etmek ve fazla yankı uyandırmamaya çalışmakla suçladı.

16 yaşındaki kız çocuğunun, yaşadığı yer olan Madhyamgram yakınlarında, iki ayrı kez, önce 26 Ekim'de, ertesi gün de polise şikayetçi olduktan sonra tecavüze uğradığı belirtiliyor.

Kız çocuğuna tecavüz etmekle suçlanan 6 erkek kısa süre sonra tutuklandı. Olaydan neredeyse iki ay sonra, 23 Aralık'ta, vücudundaki yanıklarla hastaneye kaldırılan genç kız, yılbaşı gecesi can verdi.

Soruşturmayı yürüten emniyet yetkilisi Madhav Santosh Nimbalkar, genç kızın, kendisini, iki erkeğin yaktığını söylediğini açıkladı; ardından söz konusu erkekler de tutuklandı.

Geçen yıl Delhi'de bir öğrenciye toplu tecavüze uğrayıp öldürülmesinden bu yana, ülke çapında yaygın protesto gösterileri yapılıyor. Protestolara rağmen, Hindistan'da tecavüz olayları yaygın şekilde sürüyor; birçok olay güvenlik yetkililerine ve basına yansıtılmıyor.