Hindistan'da tekne battı: 22 ölü

T24 - Hindistan'ın doğusundaki Ganj Nehri'nde tarım işçilerini taşıyan bir teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü. Teknedeki çok sayıda kişi de kayıp.



Polis, Bihar eyaletindeki Buxar kenti yakınlarında meydana gelen kazada ölü sayısının artabileceğini, çünkü çok sayıda kayıp bulunduğunu belirtti.



İşçilerin, yakın köylerdeki tarlalarda çalıştıktan sonra evlerine döndüğü sırada meydana gelen kazanın ardından 25 kişinin kıyıya yüzmeyi başardığı, 22 kişinin cesedinin nehirden çıkarıldığı ve dalgıçların arama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.



Nehrin, son günlerde Muson yağmurları nedeniyle taştığı belirtiliyor.



