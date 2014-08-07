Hindistan’da toplu tecavüzden yola çıkarak yapılan reklama tepki

Hindistan'da bir moda fotoğrafı çekiminde kadın modellerin otobüste erkekler tarafından etrafları sarılmış olarak gösteren fotoğraflar, Delhi'de daha önce bir otobüste yaşanan toplu tecavüzü hoş bir şeymiş gibi yansıttığı gerekçesiyle ülkede tepkiye neden oldu.

2012 yılında yaşanan olayda, 23 yaşında üniversite öğrencisi bir kadın, erkek arkadaşı ile sinemadan dönerken otobüste toplu tecavüze uğramış ve daha sonra hastanede hayatını kaybetmişti.

Ülke sıklıkla yaşanan tecavüz olayları ile sarsılıyor.

Fotoğrafçı Raj Shetye'nin karelerinde kadın modeller erkek modeller tarafından rahatsız edilirken görülüyor ve ülkeyi sarsan tecavüz olayını hatırlatıyor.

Shetye, fotoğrafları çekmekteki amacının ülkesindeki "kadınların halini resmetmek" olduğunu ve fotoğrafların tecavüz vakalarına dayanmadığını söyledi.

BuzzFeed.com isimli siteye konuşan fotoğrafçı, Delhi'de yaşanan olayı hoş göstermeye çalışmadığını, fotoğrafları ile olan bitene ışık tutmak istediğini söyledi.

Fotoğrafçı yaptığı çekimin ticari olmadığını, çekimlerde kullanılan giysilerin markalarının bu nedenle gösterilmediğini söyledi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ise fotoğrafları "iğrenç" ve "korkunç" olarak tanımladı. Müzik direktörü Vishal Dadlani, Twitter hesabından "Bununla ilgili herkes umarım utancından ölür" diye yazdı ve fotoğraflarla ilgili olanların hapse girmelerini istediğini söyledi.

Gelen tepkiler üzerine fotoğraflar bulundukları websitesinden kaldırıldı.

Delhi'de yaşanan tecavüz vakası sonrasında 4 erkek ölüm cezasına çarptırılmış, ülkede halk günlerce protesto gösterilerinde bulunmuş ve tecavüzle ilgili ağır cezalar getiren yeni yasalar çıkarılmıştı.

BBCTürkçe