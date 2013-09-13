Hindistan'da tecavüz sanıklarına ölüm cezası

Hindistan'ın başkenti Delhi'de bir öğrencinin toplu tecavüz ve ölümünden suçlu bulunan dört sanık için mahkeme ölüm cezası verdi. Aralık ayında bir otobüse saldırıya uğrayan 23 yaşındaki kadın iki hafta sonra ölmüştü.

Dava Hindistan'ta günler süren protestolara ve tecavüz olaylarını önlemek için yeni yasalar çıkarılmasına yol açtı.

Bbc Türkçe'de yer alan habere göre haklarındaki iddiaları reddeden Mukesh Singh, Vinay Sharma, Akshay Thakur ve Pawan Gupta hafta başında suçlu bulunmuştu.

Sanık avukatları, kararı temyiz edeceklerini, müvekkillerine işkence yapıldığını ve bazı itirafların zorla alındığını söylüyorlar.

Muhabirler de, Hindistan'ın kaotik adalet sisteminde işkencenin sık rastlanan bir olay olduğunu söylüyor.

Kurbanın ailesi ve aktivistler mahkemenin kararını memnuniyetle karşıladılar.

Saldırganlar kadınla erkek arkadaşını kandırarak hizmette olmayan bir otobüse bindirmişti.

Polis, saldırganların her ikisini de dövdüğünü ve daha sonra kadına tecavüz ettiklerini söyledi.

Tecavüz sırasında dövülen 23 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi ağır yaralı olarak yola fırlatılmış ve iki hafta sonra ölmüştü.

Dava kadınlara yönelik şiddet konusunda ulusal bir tartışmaya yol açtı.



Hindistan'da büyük öfke dalgası yaratan olayın ardından tecavüze idam cezası getirilmiş, kadına yönelik muameleler ulusal düzeyde tartışılmaya başlanmıştı.

Geçen ayın sonunda tecavüze katılmaktan suçlu bulunan bir kişinin üç yıl süreyle ıslah evine gönderilmesi kararlaştırılmıştı.Bunun suçun işlendiği zaman 17 yaşın altında olması nedeniyle sanığın çarptırılabileceği en ağır ceza olduğu belirtiliyor.

Davanın beşinci erişkin zanlısı ise Mart ayında hapishanede ölü bulunmuştu.

Hapishane yetkilileri Ram Singh adlı zanlının kendini astığını söylüyor. Ancak ailesi Singh'in öldürüldüğünü savunuyor.

Tecavüz ve cinayet zanlıları, kamuoyunda oluşan tepki nedeniyle Şubat'tan beri, hızlandırılmış özel mahkemede yargılanıyor.

Yeni Delhi'deki BBC muhabiri Sanjoy Majumder, tüm ülkenin yakından izlediği davada 100'den fazla kişinin ifade verdiğine dikkat çekiyor.

Dört sanığın yaşları 19 ile 35 arasında değişiyor.

Polise göre yasaların izin vermemesi nedeniyle tecavüz kurbanının adı açıklanmadı.