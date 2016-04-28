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Dünya

Hindistan'da tecavüz mahkumlarını deşifre hazırlığı

Hindistan hükümeti, ülkede 'cinsel şiddet suçlarından' hüküm giyenlerin kimlik bilgilerini kamuoyuna açıklayak

28 Nisan 2016 16:58

Hindistan hükümeti, ülkede 'cinsel şiddet suçlarından' hüküm giyenlerin kimlik bilgilerini kamuoyuna açıklamayı planlıyor.

Planın hayata geçmesi halinde oluşturulacak listede; tecavüz ve taciz gibi suçlardan mahkum olanların isimleri, adresleri ve fotoğrafları bulunacak.

Yaşları 18 yaşın altında olup, bu suçlardan hüküm giyenlerin kimlik bilgileri de listede yer alacak.

Hindistan yetkilileri yine de söz konusu planının hazırlık aşamasında olduğunu ve halkın görüşlerinin de dikkate alınacağını söylüyor.

Toplu tecavüz infiale neden olmuştu

Ülkede, tecavüz mahkumlarının deşifre edilmeleri fikri ilk kez, başkent Delhi'de 2012'de 23 yaşındaki bir kız öğrencinin başına gelenlerin ardından gündeme gelmişti.

Fizyoterapi öğrencisi Jyoti Singh'e hareket halindeki bir halk otobüsünde beş kişi tecavüz etmişti.

Singh daha sonra dövülürek öldürülmüş; olay Hindistan'da infiale neden olmuştu.

Yeni Delhi yönetimi tecavüz sonrası cinsel şiddet suçları ile ilgili yasalarda değişiklik yaptı.

Yeni yasalar, söz konusu suçları işledikleri iddia edilen zanlıların hızlı bir şekilde mahkeme önüne çıkarılmasını sağladı, bu suçlardan hüküm giyenlere verilen cezalar artırıldı.

Hindistan'da mevcut yasalar, 'cinsel şiddet suçlarından' mahkum olanların kimliklerinin gizli tutulmasını öngörüyor.

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