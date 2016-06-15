Hindistan'da şüphelisi 18 aslan gözaltına alındı!

Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki yetkililer katil aslanı bulmak için gözaltındaki aslanların dışkılarını ve ayak izlerini karşılaştıracak. "Suçlu" aslanın ömrünün geri kalanını bir hayvanat bahçesinde geçireceği, diğerlerininse doğaya salınacağı belirtildi. Asya aslanlarının tek yaşam alanı olan Gir aslan sığınağında son günlerde altı aslan saldırısı oldu.

Eyaletin en üst düzey ormancılık yetkilisi JA Khan aslanların son iki ayda "gözaltına alındığını" ve incelemeler yapılırken birbirlerinden ayrı kafeslerde tutulduklarını söyledi. Khan "Suçlu aslanı bulduğumuzu düşünüyoruz ama hala diğer dokuz hayvanın örneklerinden gelecek sonuçları bekliyoruz" dedi.

Uzmanların aslanların davranışlarından da yola çıkarak suçlu aslanı bulmaya çalıştığı, insanlara saldıran aslanların insan gördüklerinde saldırgan davranışlar sergiledikleri belirtildi. Aslanların insanlara saldırmasının, bölgedeki aslan sayısının artmasından kaynaklandığı sanılıyor.

Bazı aslan sürülerinin Gir sığınağının dışında yerleşmeye başladıkları ve bu nedenle insanlarla karşılaştıkları söyleniyor.Hindistan yüksek mahkemesi, bir salgın hastalık ya da başka bir felaket nedeniyle aslan nüfusunun toptan yok olması ihtimaline karşı eyalete diğer bölgelere de aslan göndermesini emretmişti. Ancak eyalet yönetimi bu konuda isteksiz ve henüz mahkemenin emrine uyulmadı.