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Dünya

HİNDİSTAN'DA SOĞUKTAN ÖLENLERİN SAYISI 100'E YAKLAŞTI LUCKNOW (A.A)

10 Ocak 2011 11:38

-HİNDİSTAN'DA SOĞUKTAN ÖLENLERİN SAYISI 100'E YAKLAŞTI LUCKNOW (A.A) - 10.01.2011 - Hindistan'ın kuzeyindeki soğuklarda ölenlerin sayısının 100'e yaklaştığı bildirildi. Yetkililer, ülkenin kuzeyinde 3 haftadır etkili olan soğuk havanın en fazla Uttar Pradeş eyaletini vurduğunu, eyalette çoğu fakir ve evsiz 81 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Uttar Pradeş polis sözcüsü Surendra Srivastav, eyalette sadece dün gece soğuktan 13 kişinin öldüğünü açıkladı. Başkent Yeni Delhi'de ise soğuklardan iki haftada 10 kişinin, Carkland'da ise 6 kişinin öldüğü kaydedildi.

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