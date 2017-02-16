Hindistan'da sinemalardan sonra okullarda da milli marş zorunluluğu istendi

Hindistan'da Başsavcı Mukul Rohatgi, okullarda milli marş çalınmasını zorunlu hâle getirmek istiyor.

Rohatgi bu uygulamayı, Yüksek Mahkeme'nin sinemalarda film gösterimi öncesi milli marş çalınmasını ve marşa ayakta eşlik edilmesini zorunlu kılan kararını genişleterek hayata geçirmeyi planlıyor.

Yüksek Mahkeme kararla ilgili açıklamasında "özgürlük kavramının bireysel algısı" nedeniyle milli değerlere çok fazla saygısızlık yapıldığını söylemişti.

Bu uygulama, Dangal adlı bir Bollywood filminin gösterimi sırasında filmin bir sahnesinde de milli marş çaldığı için kafa karışıklığına yol açmış ve tutuklamalara neden olmuştu.

Salı günü Yüksek Mahkeme, milli marşın filmin içinde çalınması durumunda söylemenin zorunlu olmadığını ve marş sırasında oturmaya devam edebileceklerini belirtti.

Başsavcı Mukul Rohatgi, mahkemeye okullarda da milli marşın zorunlu söylenmesi önerisinde bulundu.

Bunun için, öğrencilere okulda milli marşı söylememe hakkı veren 30 yıllık bir kararın gözden geçirilmesi gerekiyor.

Bu karar, bir Yehova Şahidi'nin, çocuğunun okulda marş söylemek zorunda bırakılmasının din özgürlüğüne aykırı olduğu ve anayasal haklarınının çiğnendiği gerekçesiyle yaptığı başvuru sonucu alınmıştı.

Fakat Rohatgi, yargı kararlarının durağan olmaması ve zamanla birlikte değişmesi gerektiğini savunarak "Milliyetçilik hissinin çocukluktan aşılanması son derece önemli" dedi.

Hükümet, milli marş sırasında sakat veya engelli olduğu gerekçesiyle ayağa kalkamayacak kişilerin oturmaya devam edip, hareket etmemelerinin yeterli olduğunu vurguladı.

Yüksek Mahkeme vatandaşlardan "ahlak polisliği" yapmamalarını da istedi.

Yeni uygulama marş sırasında ayağa kalkanlarla kalkmayanlar arasında kavgalara neden olmuştu.