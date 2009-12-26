Hindistan'da Şiiler ve polis arasında çatışma

T24 - Hindistan'ın Keşmir bölgesindeki Srinagar kentinde, muharrem ayı nedeniyle düzenlenen törene katılan yüzlerce Şii ile polis arasında çıkan çatışmada en az 60 kişi yaralandı.





Keşmir'de muharrem ayıyla ilgili tören ve toplantıların yasak olması nedeniyle törene katılanlara müdahale eden polis, cop ve gözyaşartıcı gaz kullandı, havaya ateş açtı.Törene katılanlardan bazıları polise taşlı saldırıda bulunurken, 50 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Polis, yaralanan kişiler arasında 6 gazeteci bulunduğunu bildirdi.