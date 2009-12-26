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Dünya

Hindistan'da Şiiler ve polis arasında çatışma

Keşmir'de yasak olan muharrem ayıtörenleri nedeniyle polis ve şiiler arasında olaylar çıktı.

26 Aralık 2009 02:00

T24 - Hindistan'ın Keşmir bölgesindeki Srinagar kentinde, muharrem ayı nedeniyle düzenlenen törene katılan yüzlerce Şii ile polis arasında çıkan çatışmada en az 60 kişi yaralandı.


Keşmir'de muharrem ayıyla ilgili tören ve toplantıların yasak olması nedeniyle törene katılanlara müdahale eden polis, cop ve gözyaşartıcı gaz kullandı, havaya ateş açtı.Törene katılanlardan bazıları polise taşlı saldırıda bulunurken, 50 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Polis, yaralanan kişiler arasında 6 gazeteci bulunduğunu bildirdi.

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