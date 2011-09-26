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Dünya

Hindistan'da seller 31 can aldı LUCKNOW (A.A)

26 Eylül 2011 12:32

-Hindistan'da seller 31 can aldı LUCKNOW (A.A) - 26.09.2011 - Hindistan'ı etkileyen muson yağmurları nedeniyle oluşan seller sonucu Uttar Pradeş eyaletinin doğusunda hafta sonu içinde 31 kişinin öldüğü bildirildi. Kurtarma Çalışmaları Komiseri K.K. Sinha, Mirzapur ilçesinde 13 kişinin kerpiçten yapılma evlerinin çatısının seller nedeniyle çökmesi sonucu öldüğünü söyledi. Jaunpur ilçesi adli yetkilisi P.K. Upadhaya da bugün yaptığı açıklamada, ilçede hayatını kaybeden 18 kişinin çoğunun uyurken öldüğünü belirtti. Chandauli ilçesinde 50'den fazla köyün seller altında kaldığını kaydeden yetkililer, Ganga nehri de dahil olmak üzere bölgedeki nehirlerde su seviyelerinin tehlikeli ölçüde yükseldiğini duyurdu. Yetkililer iki gün daha sürmesi beklenen zorlu hava şartları nedeniyle selden etkilenen köylere ulaşmada zorluklar yaşandığını belirtti.

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