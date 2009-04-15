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Dünya

Hindistan'da seçim çatışması: 20 ölü

15 Nisan 2009 19:50

Hindistan'da yapılacak genel seçimler öncesinde ülkenin doğusunda polis ile Maocu militanlar arasındaki çatışmalarda yaklaşık 20 kişinin öldüğü bildirildi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, doğudaki Jharkhand eyaletinde 5'i Maocu militan, 2'si güvenlik görevlisi olmak üzere 8 kişi öldü.

Bihar eyaletinde de militanların roketatarlarla bir polis merkezine saldırmasının ardından çıkan çatışmada 10 kadar militanın öldüğü, bazı polislerin de yaralandığı kaydedildi.

Seçimlerin boykot edilmesini isteyen Maocu militanların, seçim görevlilerinin ulaşmasını engellemek için bazı yerlerde yolları kapattığı belirtilirken, polis de militanların seçmenleri tehdit ettiğini açıkladı.

Hindistan'da yarın başlayacak ve 1 hafta kadar sürmesi beklenen genel seçimlerde 710 milyon civarında seçmen sandık başına gidecek.

Parlamentonun alt kanadı meclisin üyelerinin belirleneceği seçimlerde seçmenler, ülke genelindeki 828 bin 804 merkezde kurulan 1 milyon 300 bin civarındaki elektronik makinelerde oy kullanacak.

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