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Dünya
Deutsche Welle

Hindistan'da restoranda patlama

Hindistan'da bir restoranda gaz tüpü nedeniyle meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 82 kişi hayatını kaybetti.

12 Eylül 2015 16:15


Patlama, Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Petlawad kentinde, sabah saatlerinde meydana geldi. Petlawad, başkent Yeni Delhi'nin yaklaşık 800 kilometre güneyinde bulunuyor.

Kahvaltı servisinin yapıldığı restoranın patlama sırasında dolu olduğu belirtildi. Müşterilerin büyük kısmını öğrenciler ve büro çalışanlarının oluşturduğu kaydedildi.

Patlamanın şiddetinden bina çöktü

Patlamanın şiddetiyle restoranın bulunduğu iki katlı bina ve bitişikteki bir bina çöktü, çevredeki diğer binalar da ağır hasar gördü. Patlamada ilk belirlemelere göre 82 kişi öldü, 100'ü aşkın kişi yaralandı.

Hindistan televizyonları, olayın ardından patlama bölgesine sevk edilen arama-kurtarma ekiplerini cansız bedenleri enkaz altından çıkarırken gösteren görüntüler yayınladı.

Madhya Pradesh eyaleti başbakanı Shivraj Singh Chouhan, "trajik kazadan ötürü sarsıldığını, olayın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını" açıkladı. Chouhan, mağdurlara tazminat ödeneceğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HindistanHindistan Madhya PradeshPetlawadYeni DelhiPradeshShivraj Singh ChouhanDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH

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