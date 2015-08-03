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Dünya
Deutsche Welle

Hindistan'da porno site tartışması

Hindistan hükümeti, yüzlerce porno sitesine erişimin engellenmesi kararı aldı. Karar, ülkede düşünce özgürlüğüne ilişkin bir tartışma başlattı.

03 Ağustos 2015 22:45


Hindistan İletişim Bakanlığı'nın bir sözcüsünün verdiği bilgilere göre, ülkede internet servis sunucularına 857 porno içerikli siteye erişimin engellenmesi talimatı verildi. Sözcü, bu kararla birlikte hükümetin ülkenin üst düzey mahkemelerinden birinin ay başında hükümete yönelik olarak internette çocuk pornografisi ile mücadele etmek için hiçbir adım atılmadığı yönündeki eleştirisine karşılık verdiğini belirtti. Yargıçlar, söz konusu kararda porno içerikli sitelere yönelik genel bir yasağı reddetmişti.

Yasağa dair sosyal medyadaki tartışmalara çok sayıda ünlü isim de katıldı. Yazar ve senarist Chetan Bhagat, #pornban etiketiyle yapılan paylaşımlara twitter sayfasındaki mesajlarıyla müdahil olarak porno sitelere erişim engeline tepki gösterdi.

Muhalefet milletvekillerinden Milind Deora da kişisel olarak pornodan hoşlanıp hoşlanmamanın değil, 'bireysel bir özgürlüğün hükümet tarafından çalınmasının' mevzubahis olduğunu söyledi. Deora, twitter hesabında "Peki bunu ne izleyecek? Telefon ve televizyonun yasaklanması" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Hindistan'da hükümet, internette katı bir sansür politikası izlendiği suçlamalarıyla karşı karşıya. 2012 yılında aralarında Facebook ve Twitter gibi sosyal medya sitelerinin de bulunduğu 300 internet sitesi, 'etnik gerginlikleri kışkırtan söylentileri yaydıkları' gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HindistanBakanlığıChetan BhagatMilind DeoraTelefonFacebookTwitterDeutsche Welle Türkçe AFP/DW BÖ/TY

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