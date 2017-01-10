Hindistan'da polislere tecavüz suçlaması

Hindistan'ın iç huzursuzlukların yaşandığı Çhattisgarh eyaletinde polisin kadınları ağır biçimde taciz ettiği belirtildi. Indian Express'in Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'nun açıklamalarına dayandırdığı haberinde polisin terörle mücadele operasyonunda 16 kadını döverek tecavüz ettiği kaydedildi. Komisyon saldırgan polislerin cezalandırılması ve kadınların uğradığı zararın tazmin edilmesini istedi. Ayrıca 20 vakanın daha incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ulusal İnsan Hakları Komisyonu 2015'de de bir polis operasyonunda en az 40 kadının polislerin tecavüzüne uğradığını açıkladı. Saldırıya uğrayanlardan birinin 14 yaşında bir kız çocuğu olduğu belirtildi. Polisin köylülerin mal varlıklarına zarar verip, çaldıklarını da belirten Komisyon, zarar görenlerin çoğunun aşırı sanayileşme ve ham madde depolarının kapatılması ile yaşadıkları yerden göç etmek zorunda kalan yerliler olduğunu vurguladı.

Yerlilerin yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmaları 1960'larda küçük çiftçileri, evsizleri ve yerlileri korumak için kurulan Naksal gerilla hareketinin güçlenmesine yol açtı. Hindistan hükümeti Maoist ideolojiyi benimseyen Naksal hareketini 'terörist grup' olarak ilan etti. Hareket özellikle ülkenin kuzey doğusundan Nepal sınırının güneyine kadar olan en fakir bölgelerde aktif.

Yılbaşında da tecavüz olayları yaşanmıştı

Hindistan'ın Karnataka eyaletinin başkenti Bangalore'de de yılbaşı gecesi taciz olayları yaşanmış, 'cinsel taciz, kadınları isteği dışında alıkoyma, kıyafetlerini çıkarmaya çalışma' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın geç başlatılması ve Karnataka İçişleri Bakanı'nın ‘kadınların Batılı kıyafetleri nedeniyle‘ tacize uğradıkları yönündeki açıklamaları tepki çekmiş, yönetim olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Hindistan'da sıkça kadınlara cinsel taciz, toplu tecavüz olayları yaşanıyor. Ülkede tecavüz olaylarına yönelik protestoların son yıllarda artmasıyla yasalar sertleştirildi. Ancak yine de pek çok tecavüzcü ceza almadan serbest kalıyor.

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