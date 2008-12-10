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Dünya

Hindistan'da otobüs yandı, 63 hacı öldü

Hindistan'da bir yolcu otobüsünün benzin deposunun alev almasıyla çıkan yangında 63 kişi can verdi

10 Aralık 2008 02:00

Hindistan'da bir yolcu otobüsünün benzin deposunun alev almasıyla çıkan yangında en az 63 kişi can verdi.

Üst düzey emniyet görevlisi Navneet Kumar, Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow'un 200 kilometre güneybatısında, Firuzabad kenti yakınında meydana gelen kazada ölenlerden 8'inin çocuk olduğunu belirtirken, 52 koltuklu otobüste 100'den fazla yolcunun bulunduğu belirtildi.

Mathura'da Hindu dini liderini ziyaret eden hacıları taşıyan ve benzin deposunda yangın çıkan otobüsün devrildiği ve otoyolda yüzlerce metre sürüklendiği de kaydedildi.

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