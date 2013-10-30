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Dünya

Hindistan'da otobüs yandı, 42 kişi hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Hindistan, trafikte en fazla can kaybının olduğu ülke. Hindistan genelinde, her yıl 110 binden fazla kişinin yollarda hayatını kaybettiği belirtiliyor

30 Ekim 2013 11:21

Hindistan'ın güneyinde bir yolcu otobüsünün otobanda bariyere çarparak alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 42 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililer, kazanın Andra Pradeş eyaletinin güneyindeki Mehabubnagar'da bir yolcu otobüsünün bir başka aracı sollamaya çalıştığı sırada meydana geldiğini söyledi.

Otobüsün bariyere çarpmasının hemen ardından sürücüyle 5 yolcunun pencereden çıkarak yanmaktan kurtulduğu, kaza anında büyük olasılıkla uykuda olan diğer yolcuların otobüste sıkışarak alevler arasında can verdiği ifade edildi.

 

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