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Dünya

Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: En az 27 öğrenci öldü

Aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada 12 kişinin de yaralandığı belirtildi

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09 Nisan 2018 22:43

Hindistan'ın Himalaya Dağları, Kangra Vadisi bölgesinde öğrencileri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı. Kazada en az 27 öğrencinin hayatını kaybetti.

Yerel yayın organlarının haberlerine göre, Himachal Pradesh Eyaleti Ulaştırma Bakanı Govind Singh Takur, otobüste bulunan bazı yetişkinlerin de yaşamını yitirdiğini ve en az 12 kişinin de hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Haberlere göre, Polis yetkilisi Sunil Kumar da, Yeni Delhi'nin 500 kilometre kadar kuzeyinde meydana gelen kazanın, otobüs sürücüsünün Himalaya Dağları'ndaki virajlı yollarda hız yapmasından kaynaklandığını ve keskin bir virajı alamadığı için, otobüsün yoldan çıktığını söyledi. (DHA)

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