-Hindistan'da otobüs uçuruma düştü: 26 ölü YENİ DELHİ (A.A) - 25.10.2011 - Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde 300 metrelik uçuruma düşen otobüste 26 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Polis, bozulan bir otobüsün yolcularının yoldan geçen başka bir otobüsü durdurduğunu, yolda kalanlar, zaten yolcusu olan bu otobüse binmeye çalışırken aracın geri geri kayarak uçuruma düştüğünü belirtti. Hindistan'da son resmi verilere göre 2009 yılında 125 binin üzerinde insan trafik kazasında hayatını kaybetti, yarım milyonun üzerinde yaralanan oldu.