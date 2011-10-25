T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hindistan'da otobüs uçuruma düştü: 26 ölü YENİ DELHİ (A.A)

25 Ekim 2011 16:01

-Hindistan'da otobüs uçuruma düştü: 26 ölü YENİ DELHİ (A.A) - 25.10.2011 - Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde 300 metrelik uçuruma düşen otobüste 26 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Polis, bozulan bir otobüsün yolcularının yoldan geçen başka bir otobüsü durdurduğunu, yolda kalanlar, zaten yolcusu olan bu otobüse binmeye çalışırken aracın geri geri kayarak uçuruma düştüğünü belirtti. Hindistan'da son resmi verilere göre 2009 yılında 125 binin üzerinde insan trafik kazasında hayatını kaybetti, yarım milyonun üzerinde yaralanan oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24