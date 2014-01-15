Hindistan'da otel yolunu kaybeden turiste tecavüz



Hindistan'da kaldığı otelin yolunu şaşıran Danimarkalı bir turist toplu tecavüze uğradı.

Hindistan yine toplu bir tecavüzle gündemde. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin Paharganj bölgesinde kaldığı otelin yolunu şaşıran 51 yaşındaki Danimarkalı kadın turist, bir grup erkeğin tecavüzüne uğradı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, bıçakla tehdit edilen Danimarkalı turiste tecavüz edildi ve daha sonra da gasp edildi.

Hint polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayla ilgili basına bilgi veren polis yetkilisi Rajan Bhagat, "Danimarkalı turist kaldığı otele ulaştıktan sonra, otel menajerine olayı bildirdi. Olayla ilgili şu anda bir soruşturma sürüyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında İsviçreli bir turist, bir grup erkek tarafından tecavüze uğramıştı. İsviçreli turistin erkek arkadaşı da darp edilmişti.

Tecavüz olayına karışan 6 kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.