-HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 61'E YÜKSELDİ KALKÜTA (A.A) - 19.07.2010 - Hindistan'ın doğusunda bir hızlı treninin istasyonda duran bir başka yolcu trenine çarpması sonucu ölenlerin sayısı 61'e yükseldi. Vagonların parçalandığı, çarpmanın hızıyla birinin çatısının rayların üzerindeki bir üst geçide fırladığı kazada, yetkililer sabotaj olasılığı üzerinde de duruyor. Bir polis yetkilisi, kurtarma görevlilerinin kaza yerinden 61 ceset çıkardığını, yaralı sayısının da 125 olduğunu bildirdi. İki trenin makinistinin de ölenler arasında olduğu açıklandı. Vagonların içinde hala kaç kişinin kaldığının bilinmemesi nedeniyle yaralı ve can kaybı sayısının artabileceği bildiriliyor. Batı Bengal vilayetinin Kalküta kentinin yaklaşık 200 kilometre kuzeyindeki tren istasyonunda yerel saatle 02.00'de meydana gelen kazada, iki yolcu vagonuyla bir yük vagonu tamamen harabeye döndü. En ucuz biletli yolcuların taşındığı bu yolcu vagonlarının genelde kapasitesinin üzerinde dolu olduğu belirtiliyor. Kaza yerine hemen koşarak enkaza sıkışanları kurtarmaya çalışan bölge halkına, yanlarında metal kesebilecek aletlerle gelen kurtarma görevlileri katıldı. Bölge halkı kurtarma görevlilerinin kazadan üç saat sonra geldiğini söylerken, yetkililer kurtarma görevlilerinin bir saat sonra kaza yerinde olduğunu kaydediyor. -SABOTAJ ŞÜPHESİ- Kaza yerine giden Demiryolları Bakanı Mamata Banerce, kazanın bir sabotaj olabileceği yönünde şüpheleri bulunduğunu söyledi. Bakan, "Bunun bir kaza olup olmadığı konusunda şüphelerimiz var" diye konuştu. Batı Bengal eyaletinde iki ay önce de (28 Mayıs) 145 kişinin öldüğü, bir yolcu treninin raydan çıkmasıyla ilgili de Maocu gerillalar suçlanmıştı. Raydan çıkan bir yolcu trenine bir yük treninin çarpmasıyla ilgili sabotaj suçlamalarını Maocu gerillalar reddetmişti.