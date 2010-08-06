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Dünya

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 59'A ÇIKTI ŞRİNAGAR (A.A)

06 Ağustos 2010 13:31

-HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 59'A ÇIKTI ŞRİNAGAR (A.A) - 06.08.2010 - Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinin dağlık Ladah bölgesinde gece bastıran şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 59'a çıktı. Polis ve askeri yetkililer, bölgenin merkezi Leh kentinde 59 kişinin cesedine ulaştıklarını belirtti. Aynı yetkililer, yaralanan 200 dolayında kişinin de askeri hastanelere kaldırıldığını, yıkılan binaların altında ise hala çok sayıda kişinin mahsur olduğunu söyledi. Bölgede telefon hatları ve karayollarının hasar gördüğü, selden etkilenen Leh havaalanınında faaliyetlerin durdurulduğu da bildirildi.  Kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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