-HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 57'YE ÇIKTI YENİ DELHİ (A.A) - 19.07.2010 - Hindistan'ın doğusundaki Batı Bengal eyaletinde iki trenin çarpışması sonucu ölenlerin sayısı 57'ye ulaştı. Yetkililer, kazada 40'ı ağır 120 kişinin yaralandığını belirterek, vagonlardan ceset çıkarmayı sürdürdüklerini ve can kaybının artmasından endişe edildiğini kaydetti. Ölü sayısının 60'ı aşabileceğini ve vagon enkazında hala yolcuların bulunduğu bildiren yetkililer, Kalküta kentinin 200 km kuzeyindeki Birbum istasyonunda meydana gelen kazada, ekspres trenin istasyonda duran trene arkadan çarptığını söyledi.