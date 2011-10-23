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Dünya

Hindistan'da ölü sayısı 30'u aştı ANKARA (A.A)

23 Ekim 2011 15:00

-Hindistan'da ölü sayısı 30'u aştı ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Darjiiling kasabası yakınında bir asma köprünün çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 30'u aştı. Hindustan Times'ın haberine göre yetkililer, kasabaya 38 kilometre uzaklıktaki Bijonbari'deki faciada 100'den fazla kişinin de yaralandığını belirtti. Çota Rangit Nehri üzerindeki köprü, dün kültürel bir toplantı için köylülerin köprü üzerinde toplandığı sırada çökmüştü. Köprüde 200'den fazla kişinin bulunduğu, arama kurtarma çalışmalarına askerlerin de katıldığı kaydedildi.

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