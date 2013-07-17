Hindistan'da okul yemeği 20 çocuğun ölümüne sebep oldu

Hindistan ’ın doğusunda bir ilkokulda yemek yedikten sonra hastalanan çocuklardan 20'sinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bihar eyalet yetkilisi Abhijit Sinha, en az 20 öğrencinin öldüğünü, 27 öğrenci ve okul aşçısının da eyaletin başkenti Patna'daki hastanede tedavi altına alındığını, belirterek çocuklardan 10'unun durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

Sinha, Patna'nın 80 kilometre kuzeyindeki Masrakh bölgesinde, yaşları 8 ile 11 arasında değişen çocukların okulda ücretsiz verilen öğle yemeğini yemelerinin ardından fenalaştığını ve ardından hastaneye kaldırıldığını anlattı.

Eyaletin eğitim bakanı P.K. Sahi, yemeğin okul mutfağında yapıldığını söyledi. Sahi, yapılan ön inceleme sonucu, yemekte pirinç ve buğdayı muhafaza etmek için kullanılan fosfor izlerine rastlandığını kaydetti.

Ülkedeki birçok eyaletteki okullarda yoksul çocuklar için öğle yemeği programı uygulanıyor. Hindistan'daki çocukların sağlık sorunlarının başında yetersiz beslenme geliyor.