Hindistan'da milletvekilinden 'Hitler kostümlü' protesto

Hindistan'da milletvekili olan Naramalli Sivaprasad, başbakan Narendra Modi'yi protesto etmek için parlamentoya Hitler kostümüyle gitti.

Sputnik'in haberine göre, iktidardaki Telugu Desam Partisi (TDP) üyesi milletvekili Naramalli Sivaprasad, Hindistan'da bulunan Andhra Pradesh şehrine özel statü verilmesini protesto etmek amacıyla parlamentoya Hitler kostümüyle geldi.

Sivaprasad'ın meclis oturumlarına daha önce de başka kostümlerle geldiği biliniyor. 67 yaşındaki vekil, daha önce de meclise mitolojik bir karakter, Hindu tanrısı, guru ve kadın kıyafetleriyle de gelmişti.

Eski bir oyuncu olduğu öğrenilen Sivaprasad, BBC'ye yaptığı açıklamada "Yaptığım şey çok çabuk dikkat çekiyor ve insanların düşünmelerini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Ancak, Sivaprasad'ın son kostüm seçimi tepkiyle karşılandı.