Hindistan'da meydana gelen selde 1 milyon kişi evini terketti

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde şiddetli yağışların ardından gelen sel felaketi yaklaşık bir milyon kişinin evlerini terketmesine neden oldu.

Assam Tarım Bakanı Nilamoni Sen Deka, Fransız Haber Ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada 900 bin kişinin sel yüzünden evlerini bırakıp kaçmak zorunda kaldığını kaydetti.

Bölgeyi terkedenlerin çoğu daha yüksek alanlara sığınarak çadırlarda kalıyor.

Sel yüzünden bölgede en az 27 kişi öldü. Ölenlerden 5'i taşan bir nehirde batan teknede bulunuyordu.

Eyaletteki 27 bölgeden 21'i sel sularının etkisi altında. Assam eyaletinde şiddetli muson yağmurları son iki haftadır devam ediyor.

Assam Tarım Bakanı Deka, bunun 1998'den beri eyalette yaşanan en kötü sel olduğunu belirtti.

Assam Sağlık Bakanı Himanta Biswa Sarma, Brahmaputra dahil bölgedeki tüm büyük ırmakların tehlike yaratan düzeyde yükselmiş olduğunu ve birçok yerde taşmalar görüldüğünü kaydediyor.

Komşu ülke Bangladeş'te de şiddetli yağışlar ve birçok yerde birden meydana gelen heyelan, 100'den fazla kişinin ölümüne yol açtı.